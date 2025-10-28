  • Спортс
  • Итоговый турнир WTA. Соболенко и Гауфф попали в одну группу, Швентек и Рыбакина – в другую
8

Итоговый турнир WTA. Соболенко и Гауфф попали в одну группу, Швентек и Рыбакина – в другую

Состоялась жеребьевка итогового турнира WTA, который стартует в субботу.

В группу Штеффи Граф попали: Арина Соболенко (1), Коко Гауфф (3), Джессика Пегула (5) и Жасмин Паолини (8).

В группу Серены Уильямс вошли: Ига Швентек (2), Аманда Анисимова (4), Елена Рыбакина (6) и Мэдисон Киз (7).

Турнир в Эр-Рияде пройдет с 1 по 8 ноября.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
