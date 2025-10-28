Медведев впервые с 2021-го прошел круг на «Мастерсе» в Париже

Даниил Медведев разгромил Хауме Муньяра в первом круге в Париже – 6:1, 6:3.

Он впервые с 2021-го прошел круг на парижском «Мастерсе». Медведев – чемпион турнира 2020 года.

Россиянин седьмой раз за последние восемь лет преодолел отметку в 40 побед за сезон. Лишь в пандемийном 2020-м он выиграл 28 матчей.

Дальше он сыграет c Григором Димитровым , который проводит первый турнир после частичного разрыва грудной мышцы.