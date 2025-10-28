11

Медведев впервые с 2021-го прошел круг на «Мастерсе» в Париже

Даниил Медведев разгромил Хауме Муньяра в первом круге в Париже – 6:1, 6:3.

Он впервые с 2021-го прошел круг на парижском «Мастерсе». Медведев – чемпион турнира 2020 года.

Россиянин седьмой раз за последние восемь лет преодолел отметку в 40 побед за сезон. Лишь в пандемийном 2020-м он выиграл 28 матчей.

Дальше он сыграет c Григором Димитровым, который проводит первый турнир после частичного разрыва грудной мышцы.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoХауме Муньяр
logoRolex Paris Masters
logoATP
logoДаниил Медведев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Муньяр содрал кожу на руке в первом гейме матча с Медведевым
сегодня, 14:10Фото
Даниил Медведев: «Когда показываю лучший теннис, я способен выигрывать титулы – будь то ATP 250, «Мастерс» или что-то большее»
сегодня, 12:06
Главные новости
Париж (ATP). Медведев, Хачанов, Рублев, Вашеро, Оже-Альяссим, Фонсека, Давидович-Фокина вышли во 2-й круг
14 минут назад
Синнер потребовал от организаторов ТБШ честного распределения доходов: «Мы просим справедливый вклад в поддержку всех игроков»
49 минут назад
Фонсека выиграл шестой матч подряд и вышел на Хачанова
сегодня, 14:59
Муньяр содрал кожу на руке в первом гейме матча с Медведевым
сегодня, 14:10Фото
Хачанов о возможном матче с Фонсекой в Париже: «Не хочу сейчас обдумывать»
сегодня, 13:55
Париж (ATP). 2-й круг. Рублев сыграет с Тьеном, Алькарас – с Норри, Шелтон встретится с Коболли, Фриц – с Вукичем
сегодня, 13:45
Ченнай (WTA). 1-й круг. Матчи турнира второй день подряд перенесены из-за дождя
сегодня, 13:41
Гонконг (WTA). Эала играет с Болтер, Калинская, Мбоко, Фернандес, Бенчич вышли во 2-й круг, Сидорова, Кенин выбыли
сегодня, 12:10Live
Димитров о восстановлении после травмы: «Я прекрасно провел время этим летом»
сегодня, 13:14
Стефанос Циципас: «Оказывается, я не был жертвой. Я просто очень хорошо умел рассказывать свою версию истории»
сегодня, 12:36
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
17 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
16 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25