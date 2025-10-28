Итоговый турнир WTA. Пары. Андреева и Шнайдер попали в группу с Синяковой и Таунсенд, Кудерметова и Мертенс – в группу с Эррани и Паолини
Прошла жеребьевка парного итогового турнира WTA в Эр-Рияде.
Восемь пар разбили на две группы – Мартины Навратиловой и Лизел Хубер.
Группа Мартины Навратиловой:
Сара Эррани и Жасмин Паолини (Италия, 1);
Вероника Кудерметова и Элиза Мертенс (Россия/Бельгия, 4);
Су-Вэй Се и Алена Остапенко (Тайвань/Латвия, 6);
Эйша Мухаммед и Деми Схюрс (США/Нидерланды, 8).
Группа Лизел Хубер:
Катерина Синякова и Тэйлор Таунсенд (Чехия/США, 2);
Габриэла Дабровски и Эрин Рутлиф (Канада/Новая Зеландия, 3);
Мирра Андреева и Диана Шнайдер (Россия, 5);
Тимеа Бабош и Луиза Стефани (Венгрия/Бразилия, 7).
Матчи начнутся в субботу.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
