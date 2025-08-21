Петрова о новом формате микста на US Open: «Обидно за парников, которые не заработали тех денег, которые планировали заработать»

Надежда Петрова высказалась об обновленном миксте на US Open.

Титул защитили Сара Эррани и Андреа Вавассори. На двоих они заработали 1 миллион долларов.

«Cтранный очень формат, многие задавались вопросами. Провели турнир еще до начала одиночки. Но для топ-игроков замечательно приехать пораньше, попробовать себя на всех крупных аренах, прибиться к мячам, кортам. Это хорошая разминка, можно сказать, небольшое такое баловство. Плюс за это еще можно получить дополнительную финансовую компенсацию.

Для организаторов – тоже замечательно, эти матчи можно транслировать, также на них зарабатывать. На это интересное шоу приходят болельщики, что позволяет дополнительно пополнять бюджет турнира. А вот с точки зрения парных игроков – ну, у них просто отобрали их кусок хлеба. Потому что парники как раз и рассчитывают на хорошее выступление на «Больших шлемах» не только в паре, но и в миксте. Тут были самые большие призовые, но все как-то прошло мимо них. Думаю, они будут очень недовольны.

Парникам придется находиться на US Open гораздо дольше – в первые дни они не играют. Для них [длительное пребывание] – это дополнительные финансовые расходы на себя и на команду. И еще вопрос, как будет складываться расписание. Раньше ты играл каждый день – поочередно то пару, то микст. Сейчас будет получаться так, что ты день или два будешь без игры, можно выпасть из игрового ритма. Поэтому непонятная ситуация. Конечно, для фанатов это возможность еще раз увидеть своих любимчиков, но в то же время обидно за парников, которые на последнем «Шлеме» [в сезоне] не заработали тех денег, которые планировали заработать», – сказала Петрова в комментарии для Спортса’’.

