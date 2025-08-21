  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Вавассори после победы в миксте на US Open: «Мы показали, что парный теннис – это отличный продукт»
5

Вавассори после победы в миксте на US Open: «Мы показали, что парный теннис – это отличный продукт»

Андреа Вавассори поделился впечатлениями от победы над Игой Швентек и Каспером Руудом.

Вместе с Сарой Эррани они стали двукратными чемпионами US Open в смешанном разряде.

«Сегодня мы показали, что парный теннис – это отличный продукт. Думаю, в будущем ему нужно больше маркетинга и внимания. Уверен, что это может успешно развиваться и дальше. Играть на этом корте при таком количестве зрителей было невероятно. От всей души благодарю за атмосферу», – сказал Вавассори на церемонии награждения.

Победу также прокомментировала Эррани.

«Хочу поблагодарить всех итальянцев, которые всегда нас поддерживают, даже находясь дома. Эта победа посвящается всем парникам, которые не смогли принять участие на турнире».

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoATP
logoАндреа Вавассори
logoСара Эррани
logoИга Швентек
logoКаспер Рууд
logoWTA
logoUS Open
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Монтеррей (WTA). 1/4 финала. Шнайдер сыграет с Мертенс, Александрова – с Носковой, Шрамкова поборется с Паркс, Ружич – с Бузковой
13 минут назад
Уинстон-Сейлем (ATP). 1/4 финала. Корда сыграет с Кецмановичем, Муньяр – с Фучовичем, Медьедович – с Мпетши Перрикаром, Бу – с ван де Зандшульпом
132 минуты назад
Любичич о восстановлении Синнера: «Если отдых затянется на неделю, ему будет сложно победить на US Open»
154 минуты назад
Квитова о завершении карьеры: «Я полностью готова. Ни о чем не жалею»
2сегодня, 09:10
Эррани о новом формате микста на US Open: «В этом году у парников отобрали работу»
12сегодня, 08:16
Кливленд (WTA). Ли доиграет с Йович, Ван Синьюй – с Гибсон, Болтер сыграет с Голубич, Захарова, Самсонова вышли в 1/4 финала, Кудерметова-младшая выбыла
31сегодня, 06:58
Швентек – Эррани и Вавассори после финала микста на US Open: «Вы доказали, что игроки парного разряда тактически умнее одиночников»
сегодня, 06:40
Эррани и Вавассори защитили титул в миксте на US Open
7сегодня, 06:11
US Open. Квалификация. 2-й круг. Прозорова доиграет с Валентовой, Чараева встретится с Марчинко, Приданкина – с Шибахарой, Селехметьева – с Шиманович
3сегодня, 05:50
Монтеррей (WTA). Александрова, Шнайдер вышли в 1/4 финала, Векич выбыла
5сегодня, 05:48
Ко всем новостям
Последние новости
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
34 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото