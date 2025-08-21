Вавассори после победы в миксте на US Open: «Мы показали, что парный теннис – это отличный продукт»

Андреа Вавассори поделился впечатлениями от победы над Игой Швентек и Каспером Руудом.

Вместе с Сарой Эррани они стали двукратными чемпионами US Open в смешанном разряде.

«Сегодня мы показали, что парный теннис – это отличный продукт. Думаю, в будущем ему нужно больше маркетинга и внимания. Уверен, что это может успешно развиваться и дальше. Играть на этом корте при таком количестве зрителей было невероятно. От всей души благодарю за атмосферу», – сказал Вавассори на церемонии награждения.

Победу также прокомментировала Эррани.

«Хочу поблагодарить всех итальянцев, которые всегда нас поддерживают, даже находясь дома. Эта победа посвящается всем парникам, которые не смогли принять участие на турнире».