Швентек – Эррани и Вавассори после финала микста на US Open: «Вы доказали, что игроки парного разряда тактически умнее одиночников»

Ига Швентек подвела итоги турнира микстов на US Open.

Швентек и Каспер Рууд проиграли в финале Саре Эррани и Андреа Вавассори – 3:6, 7:5, 6-10.

«Прежде всего поздравляю Сару и Андреа. Абсолютно заслуженная победа. Вы доказали, что игроки парного разряда тактически умнее одиночников (смеется). Мы старались составить конкуренцию и боролись до конца. Было приятно играть с вами на одном корте.

Хочу поблагодарить турнир за возможность сыграть вместе. Обычно мы сосредоточены на одиночном разряде, но здесь нам выпала такая возможность, и мне очень понравилось. Спасибо, Каспер, что написал мне – думаю, мы договорились, кто первым предложил сыграть в паре (смеется).

Играть с тобой на корте было здорово, мы действительно отличная команда. Особенно учитывая то, что у нас не было времени на подготовку. Турнир в Цинциннати для меня затянулся, и всю тактику он проговаривал буквально за десять минут до начала каждого матча. Мне понравилось, мы могли спокойно играть и наслаждаться атмосферой.

Спасибо всем, кто пришел и посмотрел. Этот турнир создан, чтобы дарить зрителям эмоции, и мы сделали все, что могли. Спасибо, что были с нами», – сказала Швентек на церемонии награждения.

