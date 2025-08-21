Эррани о новом формате микста на US Open: «В этом году у парников отобрали работу»

Сара Эррани и Андреа Вавассори высказались об обновленном миксте на US Open.

Журналист: «Призовые в 1 миллион долларов – это большой рост по сравнению с предыдущими годами».

Вавассори : «Очень большой (смеется)».

Журналист: «Насколько это вас мотивировало? Как отреагировали другие парники, которые не смогли побороться?»

Вавассори: «Думаю, они были не слишком довольны. Я их понимаю. Если бы я сам не получил шанс сыграть, я бы тоже расстроился. Считаю, что такая инициатива полезна для тенниса. Но в будущем нужно давать возможность участвовать лучшим парным игрокам».

Эррани : «Да, ведь это тоже их работа. Было бы справедливо дать шанс сильным парным игрокам.

Думаю, в этом году у парников отобрали работу. Все ведь играют еще и за деньги. Для них это было важно», – сказали чемпионы US Open в миксте на пресс-конференции.

