Федерер сыграет в выставочном парном матче в Шанхае
Роджер Федерер проведет выставочный матч на «Мастерсе» в Шанхае.
20-кратный чемпион «Больших шлемов» сыграет с китайскими знаменитостями: актером и режиссером Донни Йеном, актером У Лэем и бывшей теннисисткой Чжэн Цзе.
Матч с участием Федерера состоится 10 октября.
Швейцарец – двукратный чемпион турнира в Шанхае.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
