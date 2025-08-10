Федерер сыграет в выставочном парном матче в Шанхае

Роджер Федерер проведет выставочный матч на «Мастерсе» в Шанхае.

20-кратный чемпион «Больших шлемов» сыграет с китайскими знаменитостями: актером и режиссером Донни Йеном, актером У Лэем и бывшей теннисисткой Чжэн Цзе .

Матч с участием Федерера состоится 10 октября.

Швейцарец – двукратный чемпион турнира в Шанхае.