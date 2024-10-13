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Федерер, Алькарас и Ферреро потренировались в Шанхае

Роджер Федерер, Карлос Алькарас и Хуан Карлос Ферреро потренировались в Шанхае.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @juankferri
logoРоджер Федерер
logoХуан Карлос Ферреро
logoATP
logoShanghai Rolex Masters
logoКарлос Алькарас
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