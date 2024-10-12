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Федерер пришел на матч Синнера и Махача в Шанхае

Роджер Федерер присутствует на полуфинале «Мастерса» в Шанхае между Янником Синнером и Томашем Махачем.

Швейцарец – двукратный чемпион этого турнира.

Опубликовала: Любовь Энина
logoРоджер Федерер
logoATP
logoShanghai Rolex Masters
logoЯнник Синнер
logoТомаш Махач
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