«Привет, старик». Джокович встретился с Федерером в Шанхае
Новак Джокович встретился с Роджером Федерером на «Мастерсе» в Шанхае.
«Привет, старик», – сказал Джокович при встрече.
Федерер приехал в Шанхай на выставочный парный матч. Швейцарец в паре гонконгским певцом и актером Изоном Чаном обыграл Чжана Чжичжэня и двукратного олимпийского чемпиона по настольному теннису Фаня Чжэньдуна – 9:7, 7:6.
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Опубликовал: Кирилл Куценко
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