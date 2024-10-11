«Привет, старик». Джокович встретился с Федерером в Шанхае

Новак Джокович встретился с Роджером Федерером на «Мастерсе» в Шанхае.

«Привет, старик», – сказал Джокович при встрече.

Федерер приехал в Шанхай на выставочный парный матч. Швейцарец в паре гонконгским певцом и актером Изоном Чаном обыграл Чжана Чжичжэня и двукратного олимпийского чемпиона по настольному теннису Фаня Чжэньдуна – 9:7, 7:6.

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