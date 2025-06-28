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Гауфф о словах Соболенко после «Ролан Гаррос»: «Мы уже обе устали от этого»

Коко Гауфф рассказала об отношениях с Ариной Соболенко.

После поражения в финале «Ролан Гаррос» от Гауфф (7:6(5), 2:6, 4:6) Соболенко дала негативный комментарий в адрес американки. В последние недели Соболенко несколько раз извинялась за эти слова. Вчера после тренировки они сняли тикток.

–Ты вчера виделась с Ариной. Как все прошло после шумихи вокруг ее слов на пресс-конференции?

– Да, многие критиковали ее за речь. Но я поняла, что она хотела сказать – был ужасный день. Я тоже плохо играла. Но я не из тех, кто держит обиду. Она извинилась лично, до и после тренировки. Я ее знаю, и мы хорошо ладили до этого, так что все уже позади. Тикток мы тоже сделали, чтобы показать, что между нами все хорошо и люди это увидели, потому что мы уже обе устали от этого.

– В сети много обсуждали твой эпизод с Соболенко, было много шума, и многие ждали твоего ответа. Было ли искушение отреагировать?

– Честно, вначале – да, немного. Я ждала извинений раньше. Но я не хотела разжигать больше негатива. Люди начали перегибать. Даже на пресс-конференции в Париже я не хотела говорить ничего, пока не увижу, что именно она сказала. В целом, я за любовь и добро. Я стараюсь быть примером для младших, в том числе для своих братьев. Я не обещаю, что всегда буду такой, но стараюсь идти по этому пути.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
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