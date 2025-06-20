Самсонова вышла в полуфинал в Берлине второй раз в карьере

Людмила Самсонова вышла в полуфинал WTA 500 в Берлине.

Россиянка обыграла 13-ю ракетку мира Аманду Анисимову со счетом 6:1, 6:1.

Она второй раз вышла в полуфинал на этом турнире – в 2021-м году она взяла здесь дебютный титул в карьере. Самсонова сыграет в третьем полуфинале в сезоне (баланс 1:1), 18-м – в карьере (баланс 9:8).

Теперь Самсонова встретится с Ван Синьюй, у которой ведет в личке 2:0.