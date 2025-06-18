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Самсонова после победы над Пегулой в Берлине: «Не могу поверить, что я здесь стою. Это невероятно»

Людмила Самсонова прокомментировала выход в четвертьфинал в Берлине.

Россиянка обыграла третью ракетку мира Джессику Пегулу со счетом 6:7(8), 7:5, 7:6(5). В третьем сете она отыграла два матчбола при счете 4:5.

– З часа 20 минут сегодня, 3 часа вчера... (смеется) Нет, это правда удивительно. Не могу поверить, что я здесь стою. Это невероятно.

– Как вы ощущаете себя физически?

– Может быть, сейчас я на адреналине и все в порядке, но, думаю, пройдет время и все будет уже не настолько в порядке (улыбается).

– Я могу вас спросить об этом еще раз через час?

– Да, буду ждать (улыбается), – сказала россиянка в интервью на корте.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoЛюдмила Самсонова
logoДжессика Пегула
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Berlin Tennis Open
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