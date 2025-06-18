Самсонова отыграла у Пегулы два матчбола и вышла в четвертьфинал в Берлине

Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Берлине.

Россиянка обыграла третью ракетку мира и действующую чемпионку Джессику Пегулу со счетом 6:7(8), 7:5, 7:6(5) и прервала трехматчевую серию поражений от американки. При счете 4:5 в третьем сете Самсонова отыграла два матчбола.

Самсонова третий раз в карьере обыграла соперницу из топ-3 (баланс – 3:6) и впервые – на траве.

Россиянка четвертый раз в сезоне сыграет в четвертьфинале, в двух из них она выиграла. Ее статистика в травяных четвертьфиналах в карьере – 2:2.

Дальше Самсонова встретится с Магдаленой Фрех или Амандой Анисимовой.