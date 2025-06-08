Мишель Обама и Мэттью Макконахи поздравили Гауфф с победой на «Ролан Гаррос»

Мишель Обама поздравила Коко Гауфф с победой на «Ролан Гаррос».

«Поздравляю, Коко! Твои решимость, сила и самообладание на протяжении всего «Ролан Гаррос » вдохновляли всех нас – и показали, что все возможно. Горжусь тобой!» – твитнула экс-первая леди США.

Также Гауфф поздравил актер Мэттью Макконахи.

«Коко Гауфф выиграла 🇫🇷. Поздравляю со вторым «Шлемом» и первым на грунте», – твитнул Макконахи.

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