Мишель Обама и Мэттью Макконахи поздравили Гауфф с победой на «Ролан Гаррос»
Мишель Обама поздравила Коко Гауфф с победой на «Ролан Гаррос».
«Поздравляю, Коко! Твои решимость, сила и самообладание на протяжении всего «Ролан Гаррос» вдохновляли всех нас – и показали, что все возможно. Горжусь тобой!» – твитнула экс-первая леди США.
Также Гауфф поздравил актер Мэттью Макконахи.
«Коко Гауфф выиграла 🇫🇷. Поздравляю со вторым «Шлемом» и первым на грунте», – твитнул Макконахи.
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Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @MichelleObama
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