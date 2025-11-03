Кудерметова и Мертенс сыграют с Эррани и Паолини за выход в 1/2 парного итогового турнира
Вероника Кудерметова и Элиза Мертенс поборются за выход в 1/2 итогового турнира.
Во втором раунде они победили Эйшу Мухаммед и Деми Схюрс – 6:4, 6:7(6), 10:6.
Алена Остапенко и Су-Вэй Се обеспечили выход из группы Мартины Навратиловой, одержав две победы. Дальше они встретятся с Мухаммед и Схюрс, которые выбыли из борьбы.
В среду Кудерметова и Мертенс сыграют за выход в полуфинал с Сарой Эррани и Жасмин Паолини.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
