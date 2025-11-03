  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Кудерметова и Мертенс сыграют с Эррани и Паолини за выход в 1/2 парного итогового турнира
0

Кудерметова и Мертенс сыграют с Эррани и Паолини за выход в 1/2 парного итогового турнира

Вероника Кудерметова и Элиза Мертенс поборются за выход в 1/2 итогового турнира.

Во втором раунде они победили Эйшу Мухаммед и Деми Схюрс – 6:4, 6:7(6), 10:6.

Алена Остапенко и Су-Вэй Се обеспечили выход из группы Мартины Навратиловой, одержав две победы. Дальше они встретятся с Мухаммед и Схюрс, которые выбыли из борьбы.

В среду Кудерметова и Мертенс сыграют за выход в полуфинал с Сарой Эррани и Жасмин Паолини.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoWTA
logoДеми Схюрс
logoЭйша Мухаммед
logoВероника Кудерметова
logoСара Эррани
logoСу-Вэй Се
пары
logoАлена Остапенко
logoЭлиза Мертенс
logoЖасмин Паолини
logoWTA Finals
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Мец (ATP). Берреттини, Казо, Тьен, Сонего, Норри вышли во 2-й круг, Атман, Мпетши Перрикар выбыли
6 минут назад
Аманда Анисимова: «После «Уимблдона» думала, как буду возвращаться к турнирам, особенно если снова придется играть со Швентек»
9 минут назад
Афины (ATP). Вавринка, Табило, Боржес, Мюллер вышли во 2-й круг, Попырин, Опелка выбыли
11 минут назад
Джокович о том, почему продолжает играть: «Многие думали, что я завершу карьеру после Олимпиады. Но я выступаю не только ради достижений»
16 минут назад
Итоговый турнир WTA. 2-й тур. Кудерметова и Мертенс обыграли Мухаммед и Схюрс, Се и Остапенко – Паолини и Эррани
42 минуты назад
Анисимова об игре с Киз: «Каждый раз, когда я выхожу на корт, соперницы начинают показывать какой-то безумный теннис»
сегодня, 19:37
40-летний Вавринка второй раз в сезоне обыграл соперника из топ-100 на уровне тура
сегодня, 18:55
Президент Федерации тенниса Италии: «У нас есть подтверждение, что Джокович сыграет на итоговом»
сегодня, 18:32
Рыбакина впервые вышла в полуфинал итогового, Швентек и Анисимова разыграют выход из группы
сегодня, 18:11
Итоговый турнир WTA. 2-й тур. Анисимова обыграла Киз, Швентек уступила Рыбакиной
сегодня, 18:01
Ко всем новостям
Последние новости
Соболенко, Швентек и другие лучшие теннисистки мира соревнуются в Эр-Рияде. У кого больше шансов на победу? Выбирайте в Основе Finals
сегодня, 06:00Тесты и игры
Дуэ пришел на финал «Мастерса» в Париже
вчера, 14:35Фото
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
17 июля, 09:59