40-летний Вавринка второй раз в сезоне обыграл соперника из топ-100 на уровне тура

Стэн Вавринка вышел во второй раунд турнира в Афинах.

Он обыграл 80-ю ракетку мира Ботика ван де Зандшульпа со счетом 2:6, 7:6(5), 7:5.

Сейчас Вавринка занимает 159-ю строчку рейтинга. Он одержал четвертую победу на уровне тура в сезоне и вторую – над игроком топ-100.

Последний раз на уровне ATP швейцарец победил №52 Миомира Кецмановича на турнире в Базеле.

Дальше Вавринка сыграет с Лоренцо Музетти .