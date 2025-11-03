40-летний Вавринка второй раз в сезоне обыграл соперника из топ-100 на уровне тура
Стэн Вавринка вышел во второй раунд турнира в Афинах.
Он обыграл 80-ю ракетку мира Ботика ван де Зандшульпа со счетом 2:6, 7:6(5), 7:5.
Сейчас Вавринка занимает 159-ю строчку рейтинга. Он одержал четвертую победу на уровне тура в сезоне и вторую – над игроком топ-100.
Последний раз на уровне ATP швейцарец победил №52 Миомира Кецмановича на турнире в Базеле.
Дальше Вавринка сыграет с Лоренцо Музетти.
