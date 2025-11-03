Президент Федерации тенниса Италии: «У нас есть подтверждение, что Джокович сыграет на итоговом»
Анджело Бинаги подтвердил, что Новак Джокович сыграет на турнире в Турине.
В прошлом сезоне серб пропустил итоговый из-за травмы. Джокович – семикратный чемпион турнира.
«У нас есть подтверждение, что Джокович сыграет в Турине на следующей неделе. Это событие обещает быть захватывающим, ведь оно также станет решающим для определения первой ракетки мира», – сказал президент Федерации тенниса Италии.
Итоговый турнир пройдет с 9 по 16 ноября.
На данный момент определены семь участников. За последнее место борются Феликс Оже-Альяссим и Лоренцо Музетти.
