Президент Федерации тенниса Италии: «У нас есть подтверждение, что Джокович сыграет на итоговом»

Анджело Бинаги подтвердил, что Новак Джокович сыграет на турнире в Турине.

В прошлом сезоне серб пропустил итоговый из-за травмы. Джокович – семикратный чемпион турнира.

«У нас есть подтверждение, что Джокович сыграет в Турине на следующей неделе. Это событие обещает быть захватывающим, ведь оно также станет решающим для определения первой ракетки мира», – сказал президент Федерации тенниса Италии.

Итоговый турнир пройдет с 9 по 16 ноября.

На данный момент определены семь участников. За последнее место борются Феликс Оже-Альяссим и Лоренцо Музетти .