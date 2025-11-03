  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Президент Федерации тенниса Италии: «У нас есть подтверждение, что Джокович сыграет на итоговом»
12

Президент Федерации тенниса Италии: «У нас есть подтверждение, что Джокович сыграет на итоговом»

Анджело Бинаги подтвердил, что Новак Джокович сыграет на турнире в Турине.

В прошлом сезоне серб пропустил итоговый из-за травмы. Джокович – семикратный чемпион турнира.

«У нас есть подтверждение, что Джокович сыграет в Турине на следующей неделе. Это событие обещает быть захватывающим, ведь оно также станет решающим для определения первой ракетки мира», – сказал президент Федерации тенниса Италии.

Итоговый турнир пройдет с 9 по 16 ноября.

На данный момент определены семь участников. За последнее место борются Феликс Оже-Альяссим и Лоренцо Музетти.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: tennisuptodate.com
logoЛоренцо Музетти
logoФеликс Оже-Альяссим
logoНовак Джокович
logoATP
logoсборная Италии по теннису
logoATP Finals
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Анисимова об игре с Киз: «Каждый раз, когда я выхожу на корт, соперницы начинают показывать какой-то безумный теннис»
59 секунд назад
Афины (ATP). Опелка играет с Копршивой, Мюллер – со Штруффом, Вавринка, Табило, Боржес вышли во 2-й круг, Попырин выбыл
15 минут назадLive
40-летний Вавринка второй раз в сезоне обыграл соперника из топ-100 на уровне тура
42 минуты назад
Итоговый турнир WTA. 2-й тур. Кудерметова и Мертенс играют с Мухаммед и Схюрс, Се и Остапенко победили Паолини и Эррани
сегодня, 18:34Live
Рыбакина впервые вышла в полуфинал итогового, Швентек и Анисимова разыграют выход из группы
сегодня, 18:11
Итоговый турнир WTA. 2-й тур. Анисимова обыграла Киз, Швентек уступила Рыбакиной
сегодня, 18:01
Мец (ATP). Мпетши Перрикар играет с Сачко, Берреттини встретится с Алисом, Казо, Тьен, Сонего вышли во 2-й круг, Атман выбыл
сегодня, 15:34Live
Рыбакина после победы над Швентек: «Надеюсь, смогу играть так весь турнир»
сегодня, 16:49
Швентек четвертый раз в сезоне проиграла сет с баранкой
сегодня, 16:01
Ольховский о шансах россиянок на титул в Эр-Рияде: «На итоговом можно проиграть один-два матча, а затем выиграть турнир»
сегодня, 15:30
Ко всем новостям
Последние новости
Соболенко, Швентек и другие лучшие теннисистки мира соревнуются в Эр-Рияде. У кого больше шансов на победу? Выбирайте в Основе Finals
сегодня, 06:00Тесты и игры
Дуэ пришел на финал «Мастерса» в Париже
вчера, 14:35Фото
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
17 июля, 09:59