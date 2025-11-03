Анисимова об игре с Киз: «Каждый раз, когда я выхожу на корт, соперницы начинают показывать какой-то безумный теннис»

Аманда Анисимова прокомментировала игру с Мэдисон Киз во втором раунде итогового.

Матч закончился со счетом 4:6, 6:3, 6:2.

– Мне кажется, каждый раз, когда я выхожу на корт, соперницы начинают показывать какой-то безумный теннис. Так что последние матчи были действительно непростыми, и сегодня Мэдисон тоже показывала отличный уровень. Это была настоящая битва. Я очень довольна тем, как мне удалось изменить ход матча во втором сете – вместо разочарования получить удовольствие от игры.

Я иногда забываю, что здесь играю в помещении, так что просто решила делать все наоборот и перевернула игру (смеется). Внесла кое-какие корректировки и постаралась немного изменить стиль. Но, несмотря на это, она все равно играла здорово. Это был захватывающий матч.

– Два финала турниров «Большого шлема», два титула на тысячниках, прорыв в топ-5 – все в этом сезоне. Подумала ли ты в какой-то момент: «Постой, я ведь Аманда Анисимова, я могу все, что захочу?» Помогло ли это тебе перевернуть ход матча?

– Да, конечно, это помогает. Я приехала на этот турнир с большим запасом уверенности, но, разумеется, здесь собрались сильнейшие игроки мира, и каждый матч – это серьезное испытание. Но именно этого я и ждала – сложных матчей, трудных вызовов. И я здесь, чтобы посмотреть, как смогу преодолеть эти препятствия, – сказала Анисимова в интервью на корте.

