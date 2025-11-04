Аманда Анисимова: «После «Уимблдона» думала, как буду возвращаться к турнирам, особенно если снова придется играть со Швентек»

Аманда Анисимова рассказала о восстановлении после поражения на «Уимблдоне».

В финале «Уимблдона» американка уступила Иге Швентек со счетом 0:6, 0:6, а на US Open обыграла польку в четвертьфинале – 6:4, 6:3.

«Конечно, было нелегко [после поражения на «Уимблдоне»]. Мне пришлось серьезно поработать над собой в психологическом плане и подумать о том, как я буду возвращаться к турнирам, особенно если придется снова встретиться со Швентек.

Но, думаю, все как-то естественно получилось. Я особо не перегружала себя мыслями – каждый турнир, каждый день и каждый матч для меня были новым этапом. Так я и шла вперед», – сказала Анисимова в интервью The Guardian.

В третьем раунде итогового американка поборется со Швентек за место в полуфинале.

