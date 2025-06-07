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Гауфф рассказала, что четыре года назад ей приснилась победа на РГ: «Если вы можете что-то представить, вы сможете это сделать»

Коко Гауфф показала, как настраивалась на победу на «Ролан Гаррос».

Гауфф выложила в сторис фото листка, на котором она восемь раз написала, что выиграет «Ролан Гаррос»-2025.

«Не обращайте внимания на почерк, но я видела, что [легкоатлетка] Габриэль Томас так делает. Не могла не сделать так же, лол», – подписала Гауфф.

В следующую сторис Гауфф выложила скриншот заметки на телефоне: «Вчера мне приснилось, что я выиграю «Ролан Гаррос». Не знаю, так ли это и произойдет ли в этом году, но так уж мне приснилось». На скриншоте видно, что заметка написана 8 июня 2021 года – тогда Гауфф было 17 лет, и она стояла за пределами топ-20. В тот год американка дошла до четвертьфинала.

Гауфф прокомментировала эту заметку: «Посмотрите на дату. Если вы можете что-то представить, вы сможете это сделать».

Если представить мечту, ты ее добьешься. Звучит наивно, но так побеждали Джокович, Али, Фелпс и Руни

Коко Гауфф! Влезла в голову Соболенко, развалила ее игру и взяла «Ролан Гаррос»

Приятно, что Гауфф обыграла Соболенко в финале «Ролан Гаррос»

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Гауфф
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