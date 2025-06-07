Гауфф сравнялась с Крейчиковой, Квитовой и Азаренко по количеству титулов на ТБШ
Коко Гауфф стала двукратной чемпионкой «Больших шлемов».
Она четвертая действующая теннисистка с двумя титулами на ТБШ.
Полный список следующий:
• семь – Винус Уильямс (не выступала с 2024-го);
• пять – Ига Швентек;
• четыре – Наоми Осака;
• три – Арина Соболенко;
• два – Коко Гауфф, Барбора Крейчикова, Петра Квитова, Виктория Азаренко;
• один – Мэдисон Киз, Маркета Вондроушова, Елена Рыбакина, София Кенин, Бьянка Андрееску, Каролин Возняцки (не выступала с 2024-го, ждет ребенка), Слоун Стивенс, Алена Остапенко.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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