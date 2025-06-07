Гауфф сравнялась с Крейчиковой, Квитовой и Азаренко по количеству титулов на ТБШ

Коко Гауфф стала двукратной чемпионкой «Больших шлемов».

Она четвертая действующая теннисистка с двумя титулами на ТБШ.

Полный список следующий:

• семь – Винус Уильямс (не выступала с 2024-го);

• пять – Ига Швентек ;

• четыре – Наоми Осака ;

• три – Арина Соболенко ;

• два – Коко Гауфф , Барбора Крейчикова , Петра Квитова , Виктория Азаренко ;

• один – Мэдисон Киз , Маркета Вондроушова , Елена Рыбакина , София Кенин , Бьянка Андрееску , Каролин Возняцки (не выступала с 2024-го, ждет ребенка), Слоун Стивенс , Алена Остапенко .