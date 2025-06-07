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Гауфф сравнялась с Крейчиковой, Квитовой и Азаренко по количеству титулов на ТБШ

Коко Гауфф стала двукратной чемпионкой «Больших шлемов».

Она четвертая действующая теннисистка с двумя титулами на ТБШ.

Полный список следующий:

• семь – Винус Уильямс (не выступала с 2024-го);

• пять – Ига Швентек;

• четыре – Наоми Осака;

• три – Арина Соболенко;

• два – Коко Гауфф, Барбора Крейчикова, Петра Квитова, Виктория Азаренко;

• один – Мэдисон Киз, Маркета Вондроушова, Елена Рыбакина, София КенинБьянка Андрееску, Каролин Возняцки (не выступала с 2024-го, ждет ребенка), Слоун Стивенс, Алена Остапенко.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
logoАрина Соболенко
logoИга Швентек
logoНаоми Осака
logoВинус Уильямс
logoВиктория Азаренко
logoПетра Квитова
logoКоко Гауфф
logoМэдисон Киз
logoКаролин Возняцки
logoЕлена Рыбакина
logoБьянка Андрееску
logoМаркета Вондроушова
logoСофия Кенин
logoАлена Остапенко
logoСлоун Стивенс
logoУимблдон
logoБарбора Крейчикова
logoUS Open
logoAustralian Open
logoРолан Гаррос
logoWTA
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