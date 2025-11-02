Итоговый турнир WTA. Пары. 1-й тур. Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с Дабровски и Рутлиф, Таунсед и Синякова – с Бабош и Стефани
Мирра Андреева и Диана Шнайдер сегодня стартуют на парном итоговом турнире.
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
1 – 8 ноября 2025
Итоговый турнир WTA
Призовой фонд – 15 500 000 долларов
Крытые корты, хард
Групповой этап
Группа Мартины Навратиловой
|Теннисистка
|ЭП/ЖП
|СВС/АО
|ВК/ЭМ
|ЭМ/ДМ
|Матчи
|Сеты
|Геймы
|Сара Эррани /Жасмин Паолини
|Х
|W
|1:0
|2:0
|12:6
|Су-Вэй Се / Алена Остапенко
|X
|W
|1:0
|2:1
|9:11
|Вероника Кудерметова / Элиза Мертенс
|L
|X
|0:1
|1:2
|11:9
|Эйша Мухаммед / Деми Схюрс
|L
|X
|0:1
|0:2
|6:12
Первый тур
Группа Лизел Хубер
|Теннисистка
|КС/ТТ
|МА/ДШ
|ДД/ЭР
|ТБ/ЛС
|Матчи
|Сеты
|Геймы
|Катерина Синякова / Тэйлор Таунсенд
|X
|Мирра Андреева / Диана Шнайдер
|X
|Даниэла Дабровски / Эрин Рутлиф
|X
|Тимеа Бабош / Луиза Стефани
|X
Первый тур
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости