  • Итоговый турнир WTA. Пары. 1-й тур. Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с Дабровски и Рутлиф, Таунсед и Синякова – с Бабош и Стефани
1

Итоговый турнир WTA. Пары. 1-й тур. Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с Дабровски и Рутлиф, Таунсед и Синякова – с Бабош и Стефани

Мирра Андреева и Диана Шнайдер сегодня стартуют на парном итоговом турнире.

WTA Finals

Эр-Рияд, Саудовская Аравия

1 – 8 ноября 2025

Итоговый турнир WTA

Призовой фонд – 15 500 000 долларов

Крытые корты, хард

Групповой этап

Группа Мартины Навратиловой

Теннисистка ЭП/ЖП СВС/АО ВК/ЭМ ЭМ/ДМ Матчи Сеты Геймы
Сара Эррани /Жасмин Паолини Х         W  1:0  2:0  12:6
Су-Вэй Се / Алена Остапенко   W      1:0  2:1   9:11 
Вероника Кудерметова / Элиза Мертенс   L  X    0:1 1:2  11:9 
Эйша Мухаммед / Деми Схюрс     X 0:1   0:2 6:12 

Первый тур

Группа Лизел Хубер

Теннисистка КС/ТТ МА/ДШ ДД/ЭР ТБ/ЛС Матчи Сеты Геймы
Катерина Синякова / Тэйлор Таунсенд              
Мирра Андреева / Диана Шнайдер   X          
Даниэла Дабровски / Эрин Рутлиф     X        
Тимеа Бабош / Луиза Стефани          X       

Первый тур

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
