  • Джокович о том, почему продолжает играть: «Многие думали, что я завершу карьеру после Олимпиады. Но я выступаю не только ради достижений»
1

Джокович о том, почему продолжает играть: «Многие думали, что я завершу карьеру после Олимпиады. Но я выступаю не только ради достижений»

38-летний Новак Джокович ответил на вопрос, почему продолжает играть.

«Многие думали, что я завершу карьеру после золота Олимпиады-2024 (Джокович обыграл Карлоса Алькараса в финале со счетом 7:6(3), 7:6(2) – Спортс’’). Но я играю не только ради достижений.

Конечно, это тоже важная часть мотивации, но я играю потому, что мне действительно нравится сам процесс и соперничество. Я получаю удовольствие от того, что теннис дает мне и моей семье, и от того, что я могу дать теннису, пока остаюсь игроком.

Я понимаю, что пока я играю, ко мне приковано внимание теннисного мира. Это ответственность, но меня это не тяготит – напротив, я это ценю. Мне нравится вносить вклад в развитие и популярность нашего вида спорта. Есть и другие причины – личные и профессиональные.

В общем, есть разные мотивы, которые заставляют меня продолжать. Это не только про успехи. Конечно, когда ты достигаешь всего, включая олимпийское золото, немного странно возвращаться на турнир и начинать все заново. Но с другой стороны, это тоже вдохновляет – ведь я чувствую, что у меня все еще есть мотивация и жажда идти дальше».

Как Джокович наконец взял Олимпиаду? Он вытащил из себя все

Джокович или Федерер – кто лучше в 38?

