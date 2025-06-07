Гауфф о победе на РГ: «Процитирую Tyler, the Creator. Он сказал: «Если я когда-то говорил, что сомневался в себе, значит, я солгал»

Коко Гауфф выступила с чемпионской речью на «Ролан Гаррос».

В финале она обыграла Арину Соболенко – 6:7(5), 6:2, 6:4.

«В первую очередь я хочу поблагодарить Бога. Я через многое прошла, когда три года назад проиграла здесь в финале. Я очень рада быть сейчас здесь.

Хочу поблагодарить Арину. Ты боец. Ты первая в мире. Я знаю, что сегодня был тяжелый матч, но ты заслужила все те результаты, которых добилась. Каждый наш матч очень сложный. Поздравляю. Надеюсь, мы сыграем еще много раз.

Хочу поблагодарить родителей. Вы столько для меня сделали: начиная со стирки и заканчивая тем, что учили меня быть скромной и помогали верить, что у меня получится. Наверное, вы верите в меня больше, чем я сама. Я вас очень ценю и люблю. Мои братья сейчас дома – я делаю это благодаря вам. Вы вдохновляете меня больше, чем преполагаете. Спасибо всем моим родным.

Хочу поблагодарить мою команду. Три финала – и я выиграла самый важный. Мне кажется, это главное. С вами очень приятно общаться, вы все замечательные люди. Вы меня мотивируете, но при этом делаете рабочий процесс веселым. Я знаю, что иногда со мной непросто, я бываю слишком серьезной. Но вы напоминаете мне, что жизнь – это не только теннис. Это помогает мне лучше играть. Спасибо каждому из вас. Я вас очень ценю.

Если честно, я не думала, что смогу. Я процитирую Tyler, the Creator. Он сказал: «Если я когда-то говорил, что сомневался в себе, значит, я солгал». Запомните эти слова. Мне кажется, я лгала себе и на самом деле точно могла это сделать. Спасибо, Tyler»

Коко Гауфф! Влезла в голову Соболенко, развалила ее игру и взяла «Ролан Гаррос»