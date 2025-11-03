Рыбакина впервые вышла в полуфинал итогового, Швентек и Анисимова разыграют выход из группы

В группе Серены Уильямс на итоговом турнире WTA в Эр-Рияде прошли два раунда.

Елена Рыбакина , выигравшая оба матча, впервые вышла в полуфинал. Дальше она сыграет с Мэдисон Киз , которая сегодня уступила Аманде Анисимовой (6:4, 3:6, 2:6) и потеряла шансы выйти в 1/2.

Во втором матче Анисимова и Ига Швентек разыграют вторую путевку в полуфинал.