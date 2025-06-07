Гауфф об условиях в финале РГ: «Видела, что Арина злится. Я тоже злилась, просто я это, возможно, не так показываю»

Коко Гауфф прокомментировала победу на «Ролан Гаррос».

В финале она обыграла Арину Соболенко – 6:7(5), 6:2, 6:4.

– Матч не был прекрасным, но я рада, что мне удалось с этим справиться. Условия были правда очень сложными, ветер был разным в разных частях корта. Знаю, что крышу открыли всего за 30-40 минут до матча; два предыдущих матча провела под крышей, так что было еще сложнее.

– Вы сказали, что прошли через многое после того, как проиграли финал «Ролан Гаррос» [в 2022-м], но со стороны ваша карьера выглядит идеально: уже второй «Шлем» к 21 году.

– Очень хорошо помню свои эмоции во время того награждения. Когда выиграла Ига, в ее честь играл гимн. После того поражения я очень много сомневалась в себе.

– Арина говорила, что ее очень раздражали условия. Вы видели, что с ней происходит?

– Я примерно понимала. Стараюсь не сильно обращать внимание на соперниц, но видела, что она злится. Да я тоже злилась, просто я это, возможно, не так показываю. Но в своей голове я была расстроена из-за того, что не все получается. Еще я знала, что Арина может злиться, но после этого выдавать прекрасные розыгрыши.

И да, будем честны: в таких условиях мало кто мог бы показать хорошую игру, – приводит слова Гауфф корреспондент Андрей Васильев.

Коко Гауфф! Влезла в голову Соболенко, развалила ее игру и взяла «Ролан Гаррос»