Арина Соболенко: «Мне всю жизнь говорили, что грунт не мое покрытие. Теперь я чувствую, что могу обыгрывать кого угодно»

Арина Соболенко прокомментировала выход в финал «Ролан Гаррос».

Она обыграла Игу Швентек 7:6(1), 4:6, 6:0.

– Мне всю жизнь говорили, что грунт не мое покрытие, у меня не было никакой уверенности в игре. А теперь она есть, и теперь я чувствую, что могу обыгрывать кого угодно.

Ради грунта я поработала над скоростью, над физикой, над вращениями, над вариативностью – это мне очень помогло. Я теперь могу выходить вперед, могу защищаться на задней линии.

– Вы выиграли 19 из 21 розыгрыша в третьем сете. Удивлены, что так все пошло?

– Честно говоря, немного шокирована этим. Второй гейм был ключевым, после него я только больше включилась, а она оказалась под большим давлением. С того момента я не сомневалась. Была уверена, что все делаю правильно, – приводит слова Соболенко корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.

Соболенко – в финале «Ролан Гаррос»! Остановила доминацию Швентек – с баранкой