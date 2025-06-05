Соболенко о выходе в финал РГ: «Выиграть у Иги сет со счетом 6:0 на грунте – это что-то за гранью. Но работа еще не окончена»

Арина Соболенко поделилась эмоциями от победы над Игой Швентек на «Ролан Гаррос».

Он обыграла чемпионку трех прошлых лет 7:6(1), 4:6, 6:0.

«Я очень рада. Это был невероятный матч. В начале было сложно. Очень рада, что нашла свою подачу. Третий сет, боже мой… Выиграть у Иги сет со счетом 6:0 на грунте – это что-то за гранью. Сейчас я счастлива. Но работа еще не окончена. В субботу постараюсь показать свой лучший теннис и проявить боевой дух», – сказала Соболенко в интервью на корте.

За титул она поборется с Коко Гауфф или Лоис Буассон.