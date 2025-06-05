Швентек о поражении от Соболенко на РГ: «В третьем сете перестала играть так интенсивно, как нужно. Больше дело в физике. И Арина не дала шансов»

Ига Швентек прокомментировала первое поражение на «Ролан Гаррос» с 2021-го.

Она проиграла в полуфинале Арине Соболенко – 6:7(1), 6:4, 0:6.

«В третьем сете я перестала играть так интенсивно, как нужно. Больше дело в физике.

Не могу сказать, что у меня не было сил, да я и просела может на 5% всего, но в матче с топ-игроком это уже чувствуется. И мне не хватило времени, чтобы перестроиться.

В первом сете я вернулась с 1:4, второй раз не получилось. Ну и Арина не дала шансов, она просто пошла и забрала матч», – приводит слова Швентек Спортса’’ корреспондент Андрей Васильев.