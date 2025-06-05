Швентек о баранке от Соболенко: «Мой уровень просел, а она снова заиграла очень мощно. Я не смогла правильно отреагировать»

Ига Швентек проанализировала поражение от Арины Соболенко на «Ролан Гаррос».

Чемпионка трех прошлых лет проиграла первой ракетке мира 6:7(1), 6:4, 0:6.

– В целом это был неплохой турнир, я проводила хорошие матчи, но результат полуфинала уж точно не такой, как я хотела.

– Что случилось в третьем сете? Второй вы провели очень мощно, но в начале третьего что-то резко изменилось.

– Помню, например, что несколько раз ошиблась слева, когда она сделала первый брейк. Она очень хорошо подавала. Я вроде бы подавала так же, но она читала мою подачу намного лучше.

А еще – честно говоря, не знаю. Думаю, мой уровень просел, а она снова заиграла очень мощно, как в первом сете. Я не смогла правильно на это отреагировать, вернуться в матч.

– С чем от Арины сложнее всего было справляться?

– Она задала высочайший темп. С самого начала матча она играла максимально быстро, максимально мощно, с очень высокой степенью риска. Трудно было даже розыгрыш завязать.

В какой-то момент у меня начало это получаться, игра изменилась, появились не просто подача-один удар, подача-один удар, у меня немного получалось выстраивать розыгрыши. Но в третьем сете все вернулось обратно, – приводит слова Швентек корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.

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