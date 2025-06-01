Александрова о том, что отдала Кудерметовой всего четыре гейма: «Счет кажется легким, но у нас было много плотных геймов с «ровно»

Екатерина Александрова оценила победу над Вероникой Кудерметовой.

Она выиграла у 46-й ракетки мира 6:2, 6:2 и впервые вышла во вторую неделю «Ролан Гаррос».

– Счет кажется легким, но у нас было много плотных геймов с «ровно». Причем в начале я не очень использовала возможности, во втором сете стало лучше. Чувствовалось, что Вероника моментами проседает, что надо в этих эпизодах поддавить и закрепить преимущество. Во втором сете как раз это получалось хорошо.

– Насколько вы довольны своим терпением, новой функцией? Как раз время от времени надо было просто дождаться, пока Вероника ошибется.

– Довольна, но мне тяжело это дается. Все равно думаешь: надо быстрее забивать, бьешь. Потом расстраиваешься: почему не залетает? Терпеть, возвращать дополнительные мячи не хочется. Хотя в этом матче такая тактика работала намного лучше, чем сильные удары, потому что с них Вероника возвращала мячи только еще сильнее и острее. Чем я плотнее – тем ей удобнее, – приводит слова Александровой корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.