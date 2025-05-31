Александрова впервые вышла во вторую неделю «Ролан Гаррос»

20-я ракетка мира Екатерина Александрова впервые вышла в 4-й круг «Ролан Гаррос».

Россиянка победила Веронику Кудерметову – 6:2, 6:2. Она повела 3:4 в личных встречах

Александрова впервые сыграет в четвертом круге этого турнира. Ее лучший результат на «Больших шлемах» – четвертый круг «Уимблдона»-2023.

Дальше россиянка встретится с Коко Гауфф или Мари Бузковой.