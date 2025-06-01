Кудерметова о поражении от Александровой: «Все дело во мне. На блюдечке все ей принесла»

Вероника Кудерметова высказалась о двух матчах с Екатериной Александровой на РГ.

В одиночке она проиграла 2:6, 2:6 в третьем круге, а в паре с Элизой Мертенс обыграла ее и Пейтон Стернс (3:6, 6:4, 6:2).

– Даже не знаю, как у нас получилось вытащить этот матч [в паре]. Чуть поменяли тактику и развернули игру в свою сторону.

Мы во время таких матчей, когда надо отыгрываться, по ходу геймов просто друг друга поддерживаем, подбадриваем, а вот в переходах обсуждаем, что изменить, каким образом можно игру переломить.

Но допускать до такого не надо просто – сами виноваты, конечно, что в это себя втянули.

– Вы играли с Екатериной Александровой и в одиночке, и в паре за день два раза подряд, и в одиночном матче у вас мало получалось, вы раздражались постоянно.

– Не получилось и 20 процентов своей игры показать. По какой причине, сама пока объяснить не могу. Конечно, раздражаешься в такой ситуации, как иначе, потому что хочешь хотя бы половину своего уровня показывать в такие моменты.

Мы обе играли нечисто, обе сильно нервничали. Но Катя оказалась более стабильной, более устойчивой. И за счет этого выиграла, а я злилась на саму себя. Не получилось найти выход из ситуации.

– Мы много говорим сейчас о том, как меняется игра Екатерины. Насколько вы это заметили, насколько вам мешало, что она такая непривычная?

– Да я сама не давала Кате возможности ничего своего показать, все дело во мне. На блюдечке все ей принесла. При такой моей игре было неважно, кто на другой стороне, результат был бы одинаковый. Причину, почему не смогла даже минимальный уровень показать, найти пока не могу, – рассказала Кудерметова корреспонденту Спортса’’ Андрею Васильеву.