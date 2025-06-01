  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Кудерметова о поражении от Александровой: «Все дело во мне. На блюдечке все ей принесла»
5

Кудерметова о поражении от Александровой: «Все дело во мне. На блюдечке все ей принесла»

Вероника Кудерметова высказалась о двух матчах с Екатериной Александровой на РГ.

В одиночке она проиграла 2:6, 2:6 в третьем круге, а в паре с Элизой Мертенс обыграла ее и Пейтон Стернс (3:6, 6:4, 6:2). 

– Даже не знаю, как у нас получилось вытащить этот матч [в паре]. Чуть поменяли тактику и развернули игру в свою сторону.

Мы во время таких матчей, когда надо отыгрываться, по ходу геймов просто друг друга поддерживаем, подбадриваем, а вот в переходах обсуждаем, что изменить, каким образом можно игру переломить.

Но допускать до такого не надо просто – сами виноваты, конечно, что в это себя втянули.

– Вы играли с Екатериной Александровой и в одиночке, и в паре за день два раза подряд, и в одиночном матче у вас мало получалось, вы раздражались постоянно.

– Не получилось и 20 процентов своей игры показать. По какой причине, сама пока объяснить не могу. Конечно, раздражаешься в такой ситуации, как иначе, потому что хочешь хотя бы половину своего уровня показывать в такие моменты.

Мы обе играли нечисто, обе сильно нервничали. Но Катя оказалась более стабильной, более устойчивой. И за счет этого выиграла, а я злилась на саму себя. Не получилось найти выход из ситуации.

– Мы много говорим сейчас о том, как меняется игра Екатерины. Насколько вы это заметили, насколько вам мешало, что она такая непривычная?

– Да я сама не давала Кате возможности ничего своего показать, все дело во мне. На блюдечке все ей принесла. При такой моей игре было неважно, кто на другой стороне, результат был бы одинаковый. Причину, почему не смогла даже минимальный уровень показать, найти пока не могу, – рассказала Кудерметова корреспонденту Спортса’’ Андрею Васильеву.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoПейтон Стернс
logoРолан Гаррос
logoВероника Кудерметова
logoЭлиза Мертенс
logoWTA
logoЕкатерина Александрова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
361-я ракетка мира Буассон обыграла Андрееву на «Ролан Гаррос» и стала самой низкорейтинговой полуфиналисткой «Большого шлема» за 40 лет
11124 минуты назад
Ролан Гаррос. 1/4 финала. Мирра Андреева проиграла 361-й ракетке мира Буассон, Гауфф победила Киз
86325 минут назад
Евгений Кафельников: «У Буассон очень хороший форхенд для грунта 👏👏!»
5сегодня, 13:07
Гауфф вышла в полуфинал на втором «Ролан Гаррос» подряд
1сегодня, 11:21
Буассон разминалась с Синнером перед матчем с Миррой Андреевой
8сегодня, 10:53Видео
Алькарас о Синнере: «В каком-то смысле он вдохновляет меня выкладываться на 100% в каждом матче»
1сегодня, 10:05
Соболенко о том, что в женском теннисе меньше укороченных: «Не каждая девушка так же бесстрашна, как Бублик»
6сегодня, 09:37
Ролан Гаррос. 1/4 финала. Синнер встретится с Бубликом, Джокович – со Зверевым
73сегодня, 09:22
Алькарас после того, как обыграл Пола за 1,5 часа в четвертьфинале РГ: «Простите, но у меня своя работа»
1сегодня, 09:01
Михаил Дегтярев: «Заявочные и стартовые взносы в детско-юношеском спорте запрещены и будут запрещены, пока я министр»
22сегодня, 09:00
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
123 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1130 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
124 января, 20:23