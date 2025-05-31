Касаткина о матче с Андреевой: «Мы будем играть второй раз – в Нинбо все было очень драматично. Наверняка будет весело»

Дарья Касаткина рассказала, какие у нее отношения с Миррой Андреевой.

Они сыграют в четвертом круге «Ролан Гаррос».

– Дарья, в каких вы отношениях с Миррой? Мы спрашивали ее…

– Я ее ненавижу! Шучу, конечно.

– Как считаете, вы каким-то образом помогли ее карьере, ее прогрессу?

– Я? Единственное, что я сделала – снимала ее во влоге. На самом деле Мирра – очень приятный человек и потрясающий игрок. Мы в хороших отношениях, мы друзья.

Мы будем играть второй раз, до этого так много тренировались вместе. Там в Нинбо все было очень драматично, на грунте мы не играли еще. Наверняка весело будет.

– Что вам нужно будет делать в матче против нее?

– Бегать очень много. Наверняка будут длинные розыгрыши. Мирра вообще ничего просто так не отдает. Чтобы выигрывать очки, мне умереть на корте надо будет. Но ничего, я к этому готова, ради этого и тренируюсь, – приводит слова Касаткиной корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.

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