Синнер снялся по ходу матча в Шанхае из-за судорог

31-я ракетка мира Тэллон Грикспор вышел в четвертый круг «Мастерса» в Шанхае.

Нидерландец обыграл вторую ракетку мира Янника Синнера – 6:7(3), 7:5, 3:2, отказ. Грикспор впервые победил Синнера – баланс их личных встреч стал 1:6.

Итальянец не доиграл матч из-за судорог. Он действующий чемпион турнира.

Для Синнера это второе поражение от игрока не из топ-20 с US Open-2023 (баланс – 85:2). До этого матча его баланс против соперников из Нидерландов был 10:0.

Вообще Грикспор одержал две победы подряд впервые с июня, когда он выиграл ATP 250 на Мальорке. До начала этого турнира у него была серия поражений из семи матчей.

За выход в четвертьфинал Грикспор поборется с 204-й ракеткой мира Валентином Вашеро.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: tennisbb.ru
