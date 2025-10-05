Джокович после того, как обыграл Ганфманна в 3-м круге в Шанхае: «Он был близок к победе»

Новак Джокович прокомментировал победу над Янником Ганфманном в Шанхае.

Серб выиграл в третьем круге «Мастерса» со счетом 4:6, 7:5, 6:3.

– Это было замечательное сражение. Думаю, Яннику стоит отдать должное и поаплодировать за его выступление. Он был близок к победе. Полтора сета он играл лучше меня и контролировал матч. Я действительно держался, должен был искать в себе силы, чтобы остаться в матче, и именно это у меня и вышло.

Ближе к концу первого сета я начал лучше читать его подачу. Когда мяч попадал к нему на ракетку, он играл так быстро, что мне все время приходилось играть в защите. Я очень рад, что справился с этим испытанием.

– Брейк-поинты на вашей подаче были только в том третьем гейме первого сета.

– Жизнь на корте становится легче или сложнее в зависимости от того, хорошо ты подаешь или плохо. Должен сказать, что это, возможно, мой лучший удар за первые пару матчей здесь.

Подача сильно влияет. И на его игру тоже – он сделал брейк в начале, а потом спокойно держал свою подачу до конца второго сета. Так что даже при учете, что корты в этом году медленнее, а мячи те же, если ты хорошо попадаешь подачей в нужные зоны, то сделать брейк сложно.

Я ей очень доволен. Мне нужно прибавить в игре на задней линии. Я знаю, над чем нужно работать, и, надеюсь, уже в следующем круге все будет лучше.

– Кажется, вы немного лучше написали свое прозвище на камере, если сравнивать с тем, как иероглифы выглядели два дня назад. Вы их снова учили?

– Немного, немного. Болельщики мне показали. Мне нужно пройтись по своим иероглифам. Я знал довольно многие из них, но часть забыл. И я давно не практиковался, так что нужно обновить знания китайского, – сказал Джокович на пресс-конференции.

За выход в четвертьфинал он сыграет с Хауме Муньяром.