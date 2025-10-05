  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Джокович после того, как обыграл Ганфманна в 3-м круге в Шанхае: «Он был близок к победе»
2

Джокович после того, как обыграл Ганфманна в 3-м круге в Шанхае: «Он был близок к победе»

Новак Джокович прокомментировал победу над Янником Ганфманном в Шанхае.

Серб выиграл в третьем круге «Мастерса» со счетом 4:6, 7:5, 6:3.

– Это было замечательное сражение. Думаю, Яннику стоит отдать должное и поаплодировать за его выступление. Он был близок к победе. Полтора сета он играл лучше меня и контролировал матч. Я действительно держался, должен был искать в себе силы, чтобы остаться в матче, и именно это у меня и вышло.

Ближе к концу первого сета я начал лучше читать его подачу. Когда мяч попадал к нему на ракетку, он играл так быстро, что мне все время приходилось играть в защите. Я очень рад, что справился с этим испытанием.

– Брейк-поинты на вашей подаче были только в том третьем гейме первого сета.

– Жизнь на корте становится легче или сложнее в зависимости от того, хорошо ты подаешь или плохо. Должен сказать, что это, возможно, мой лучший удар за первые пару матчей здесь.

Подача сильно влияет. И на его игру тоже – он сделал брейк в начале, а потом спокойно держал свою подачу до конца второго сета. Так что даже при учете, что корты в этом году медленнее, а мячи те же, если ты хорошо попадаешь подачей в нужные зоны, то сделать брейк сложно.

Я ей очень доволен. Мне нужно прибавить в игре на задней линии. Я знаю, над чем нужно работать, и, надеюсь, уже в следующем круге все будет лучше.

– Кажется, вы немного лучше написали свое прозвище на камере, если сравнивать с тем, как иероглифы выглядели два дня назад. Вы их снова учили?

– Немного, немного. Болельщики мне показали. Мне нужно пройтись по своим иероглифам. Я знал довольно многие из них, но часть забыл. И я давно не практиковался, так что нужно обновить знания китайского, – сказал Джокович на пресс-конференции.

За выход в четвертьфинал он сыграет с Хауме Муньяром.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoATP
logoНовак Джокович
logoShanghai Rolex Masters
logoЯнник Ганфманн
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Синнер снялся по ходу матча в Шанхае из-за судорог
17сегодня, 16:39Видео
Шанхай (ATP). Джокович, Руне, Бергс, Муньяр вышли в 4-й круг, Фриц выбыл, Синнер, Махач, Гоффен снялись
239сегодня, 16:23
Анисимова после титула в Пекине: «Я думала о том, чтобы сняться. У меня болела стопа и икроножная мышца с третьего круга»
1сегодня, 15:06
Джокович написал на камере «курица» по-китайски после выхода в 4-й круг в Шанхае
7сегодня, 14:10Фото
Джокович вышел в 1/8 финала на «Мастерсе» в Шанхае 11-й раз – он ни разу не проиграл раньше этой стадии
17сегодня, 13:31
Анисимова выиграла второй тысячник в сезоне
14сегодня, 12:57
Пекин (WTA). Финал. Анисимова победила Носкову
39сегодня, 12:56
204-я ракетка мира Вашеро впервые повесил баранку и вышел в 4-й круг «Мастерса»
2сегодня, 12:39
Мпетши Перрикар о победе над Фрицем в Шанхае: «Тэйлор что-то подкрутил в подаче – первые пару геймов я вообще не мог ее принять»
2сегодня, 09:54
Мпетши Перрикар в матче с Фрицем впервые обыграл соперника из топ-10
1сегодня, 08:36
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото