Анисимова о том, почему любит панд: «Это просто рифмуется с моим именем – Аманда-панда»

Четвертая ракетка мира Аманда Анисимова рассказала о любви к пандам.

– Вы упоминали, что очень любите панд. Есть ли какая-то особая причина или какие-то сходства между вами и пандами?

– Это просто рифмуется с моим именем – Аманда-панда. Моя лучшая подруга Присцилла назвала меня так, когда мы впервые встретились. Мы шутим так между собой. Мне кажется, она была первой, кто подарила мне панду. А сейчас я продолжаю их получать. Я люблю это животное, оно очень милое.

Надеюсь, мне и дальше будут дарить панд. Уверена, скоро у меня кончится лимит. Я точно увезу отсюда полную сумку панд, – поделилась американка на пресс-конференции после победы на тысячнике в Пекине.