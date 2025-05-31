Касаткина о победе над Бадосой: «Я знала, что если у нее появится шанс, она его тут же использует. Так и случилось во втором сете – там все немного осложнилось»
Дарья Касаткина поделилась эмоциями от победы над Паулой Бадосой.
Она обыграла испанку в третьем круге «Ролан Гаррос» 6:1, 7:5.
«Паула – игрок топ-10, она потрясающая теннисистка. Она показывает отличные результаты. Я была готова к сложному матчу. Я знала, что если у нее появится шанс, она его тут же использует. Так и случилось во втором сете – там все немного осложнилось. Но я очень горжусь собой и тем, как справилась с ситуацией», – сказала Касаткина в интервью на корте.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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