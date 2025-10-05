Грикспор о том, что Синнер снялся с решающего сета в Шанхае: «Желаю ему скорейшего выздоровления. Побеждать хочется точно не так»

Тэллон Грикспор прокомментировал матч против Янника Синнера в Шанхае.

Нидерландец впервые за семь матчей обыграл Синнера – 6:7(3), 7:5, 3:2, отказ. Вторая ракетка мира снялся из-за судорог.

«Конечно, хочется побеждать не таким образом. В Шанхае жесткие погодные условия всю неделю. Нам немного повезло, что мы играли вечером, без солнца. Но на часах 2 часа и 36 минут, а это была середина третьего сета.

Я ему сочувствую и желаю скорейшего выздоровления. Как я сказал, побеждать хочется точно не так», – сказал Грикспор в интервью на корте.

В четвертом круге он поборется с №204 мирового рейтинга Валентином Вашеро.