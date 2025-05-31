Мирра Андреева о трудностях в начале матчей на «Ролан Гаррос»: «Может и хотелось бы начинать бодрее, но пока это не такая большая проблема»

Мирра Андреева прокомментировала победу над Юлией Путинцевой на «Ролан Гаррос».

Она обыграла казахстанку 6:3, 6:1 и вышла в четвертый круг.

– Хоть геймы и были весьма плотным, мне не всегда было удобно, но у меня получалось делать то, что я собиралась. Поначалу мне было непросто – рада, что справилась.

– Вас беспокоит, что у вас пока не получается удачно начинать матчи?

– Возможно, чуть-чуть беспокоит, может и хотелось бы начинать бодрее, но оба первых сета в первых двух кругах, когда я проигрывала 0:3 и 1:3, я выиграла 6:4 и 6:3, так что пока это не такая большая проблема, – приводит слова Андреевой корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.

Мирра – во второй неделе «Ролан Гаррос». Чем она впечатлила?