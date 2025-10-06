11

Касаткина досрочно завершила сезон из-за выгорания

19-я ракетка мира Дарья Касаткина больше не сыграет в 2025-м.

«Я в порядке» – слова, которые многие люди слышали от женщин с разными судьбами. Мы все знаем, что они не в порядке. Что им плохо. Но они продолжают идти, ломая себя понемногу каждый раз.

Это про меня. 2025 год стал для меня годом «я в порядке». На самом деле я давно не в порядке, и, если быть честной, мои результаты и выступления это показывают. Болельщики не дураки – они тоже это видят. Я сдерживала свои эмоции, потому что не хотела выглядеть жалующейся, слабой или, не дай бог, неблагодарной за ту удивительную жизнь, которая есть у профессиональных теннисисток.

Но правда в том, что я выгорела и больше не могу. Мне нужен перерыв. Перерыв от однообразной рутины жизни в туре – чемоданов, матчей, давления, одних и тех же лиц (простите, девчонки), и всего, что идет вместе с этим образом жизни. Расписание слишком плотное. Психологически и эмоционально я на пределе. И, к сожалению, я не одна такая.

К этому добавляется стресс, связанный со сменой спортивного гражданства, невозможностью увидеть родителей (с отцом мы не виделись уже 4 года), а также затяжная борьба за возможность полноценно представлять Австралию на турнирах. Это слишком много. Есть предел тому, сколько можно выдержать, когда ты просто одна женщина, соревнующаяся с сильнейшими спортсменками мира.

Если это делает меня слабой – пусть так. Значит, я слабая. Но я знаю, что я сильная – и стану еще сильнее, когда отдохну, соберусь с силами и восстановлюсь. Пора, наконец, послушать саму себя – разум, сердце и тело.

2025 год для меня окончен. И, как и я, он был далеко не «в порядке». Так что я вступаю в клуб тех, кто досрочно завершил сезон-2025. Но я буду в порядке, и с нетерпением жду встречи со всеми вами в 2026 году: полной сил и готовой рвать и метать!» – написала Касаткина в соцсети.

В этом сезоне Касаткина одержала 19 побед в 41 матче. Последнюю игру она провела на тысячнике в Пекине, уступив во втором круге Сонай Картал.

