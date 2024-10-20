Мирра рыдала после финала в Нинбо – где проиграла Касаткиной

Дарья Касаткина выиграла российский финал турнира в Нинбо. Она обыграла Мирру Андрееву – 6:0, 4:6, 6:4.

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По динамике матч получился неровным.

Мирра ужасно начала, настучала в первом сете почти 20 невынужденных ошибок и быстро полетела с брейком во втором. В этот момент она стучала ракеткой об корт, плакала и рявкала на команду, которая пыталась ей что-то подсказывать с трибун.

После выплеска эмоций Андреева резко перестроилась, почистила игру и начала позиционно доминировать. Она весь матч играла агрессивнее Касаткиной, много переводила мяч по линиям, чаще открывала себе корт для быстрого завершающего удара. Но при этом она и больше ошибалась.

От количества ошибок Мирры и зависела динамика матча. С середины второго сета по середину третьего она попадала – и поэтому в решающей партии вела с брейком. К тому же Касаткина в попытках как-то выцарапать инициативу помогала ей ошибками – например, брейк в третьем сете отдала, запоров два легких удара у сетки.

Но с середины третьего сета Мирра дрогнула – а Касаткина оказалась готова этим воспользоваться.

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Касаткина выиграла второй титул в сезоне и восьмой – в карьере. В Нинбо она вообще выдала мощнейший турнир – ведь еще до финала она отыграла два матчбола у Юлии Путинцевой в тяжелейшей борьбе, по ходу которой она уступала весь третий сет.

В итоге Дарью вполне можно назвать королевой турниров WTA 500 в этом сезоне. У Касаткиной не было серьезных результатов на крупных турнирах, но на среднем уровне она блистает – выиграла больше всех матчей в туре, вышла в шесть финалов, взяла два титула.

Вообще если посмотреть, то в 15 из 19 финалов в карьере Касаткина вышла именно на уровне пятисотников. Это ее специализация.

Мирра же второй раз в сезоне и карьере играла в финале – и впервые проиграла (перед Олимпиадой она взяла дебютный титул в Яссах).

Поражение ее так придавило эмоционально, что после матча она плакала минут 10 – пока ждала церемонию награждения, во время церемонии и после.

Но очевидно одно – в финалах Мирра сыграет еще не раз.

Фото: Gettyimages.ru /Matthew Stockman