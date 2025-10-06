1

Шнайдер проиграла 4 из 5 матчей после титула в Монтеррее

Диана Шнайдер вылетела в первом круге тысячника в Ухане.

Она уступила 62-й ракетке мира Катерине Синяковой – 4:6, 4:6.

Россиянка проиграла четыре из пяти последних матчей. Ранее она выбыла в первом круге US Open, во втором – тысячника в Пекине и пятисотника в Сеуле. В конце августа Шнайдер стала чемпионкой WTA 500 в Монтеррее.

Синякова, в свою очередь, одержала 40-ю победу в одиночном разряде на турнирах WTA в Китае.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
