Мирра Андреева о встрече с Касаткиной на «Ролан Гаррос»: «Точно будет весело, наверняка ждет напряженный близкий матч»

Мирра Андреева поделилась ожиданиями от матча с Дарьей Касаткиной.

Они сыграют в 1/8 финала «Ролан Гаррос».

– Мы друг друга отлично знаем, уже и тут тренировались вместе, и вообще почти на каждом турнире. Точно будет весело, наверняка ждет напряженный близкий матч.

– А как вам Дарья в роли интервьюера?

– Ей есть, куда расти! Шучу. Мне нравится, что они находят удобные моменты, чтобы задавать вопросы. Я у них с Наташей [Забияко] забирала камеру в Риме, задавала вопросы сама, но мне было немного неловко: кто-то был занят, кто-то ел в этот момент. У нее как-то органичнее выходит, плюс всегда готовые вопросы есть у них с Наташей – так что ладно, она в порядке, – приводит слова Андреевой корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.

Мирра – во второй неделе «Ролан Гаррос». Чем она впечатлила?