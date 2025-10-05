  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Анисимова после титула в Пекине: «Я думала о том, чтобы сняться. У меня болела стопа и икроножная мышца с третьего круга»
Анисимова после титула в Пекине: «Я думала о том, чтобы сняться. У меня болела стопа и икроножная мышца с третьего круга»

Чемпионка турнира в Пекине Аманда Анисимова рассказала, почему хотела сняться.

Сегодня в финале она обыграла Линду Носкову (6:0, 2:6, 6:2).

– Каково это – дойти до финала на US Open, удалить зуб и выиграть титул в Пекине?

– Это были довольно насыщенные недели. Я чувствую, что многое о себе узнала. Думаю, я могу вынести много положительного и рассматривать это как большой прогресс для себя. В плане того, как справляться с определенными трудностями и заставлять себя идти дальше в моменты, когда кажется, что уже не можешь. В этом смысле я поняла, что я сильнее, чем думаю. Это для меня огромное достижение. К тому же, выиграть титул – это просто невероятно. Я очень рада.

Я не ожидала, что мне придется удалять зубы мудрости. Мне говорили, что этого можно не делать. Так что это было для меня сюрпризом (улыбается). Я просто рада, что это уже позади.

Были, конечно, очень трудные моменты, когда я думала о том, чтобы сняться с турнира. Думаю, это были самые тяжелые периоды, потому что ты как бы ведешь внутренний диалог и пытаешься понять, какое решение будет правильным.

Я очень счастлива, что смогла выдержать и довериться себе и команде, которая помогала мне разбираться с состоянием организма. Что у меня получилось просто верить им и себе.

– Когда вы задумывались о том, чтобы сняться?

– У меня болела стопа и икроножная мышца где-то с третьего круга. Думаю, это было заметно в одном из матчей, что мне больно. Я весь день чувствовала боль, даже просто при ходьбе. Сейчас она еще немного осталась, но ничего серьезного – просто раздражающие тянущие ощущения.

Хорошо, что это не то, что может меня как-то ограничить или помешать продолжить сезон, – сказала Анисимова на пресс-конференции.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoWTA
logoChina Open
logoАманда Анисимова
травмы
