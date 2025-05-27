Рублев о раннем вылете Медведева: «Могу сказать, что хорошо его понимаю – я вот семь первых кругов сейчас проиграл»

Андрей Рублев высказался о раннем вылете Даниила Медведева с «Ролан Гаррос».

– Для нас ваш матч начинался с мыслью «Хоть бы не настолько черный день».

– Я видел, что Даня проиграл. Причем очень драматично, да? Совсем тяжело. Хотя я вот семь первых кругов сейчас проиграл. Могу сказать только, что хорошо его понимаю.

– Что-то скажете ему об этом, когда увидитесь, сообщение напишете?

– Напишу, конечно. Хотя в такой ситуации ничего особо не поможет, никак и не поддержишь. Конечно, это ничего не изменит и не улучшит, но я, естественно, все равно напишу, – приводит слова Рублева корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.

Медведев профукал клиенту – хотя отыгрался с 0:2 и подавал на победу. Что это было?

Гадко. И мне, и Медведеву после такого