Рублев о раннем вылете Медведева: «Могу сказать, что хорошо его понимаю – я вот семь первых кругов сейчас проиграл»
Андрей Рублев высказался о раннем вылете Даниила Медведева с «Ролан Гаррос».
– Для нас ваш матч начинался с мыслью «Хоть бы не настолько черный день».
– Я видел, что Даня проиграл. Причем очень драматично, да? Совсем тяжело. Хотя я вот семь первых кругов сейчас проиграл. Могу сказать только, что хорошо его понимаю.
– Что-то скажете ему об этом, когда увидитесь, сообщение напишете?
– Напишу, конечно. Хотя в такой ситуации ничего особо не поможет, никак и не поддержишь. Конечно, это ничего не изменит и не улучшит, но я, естественно, все равно напишу, – приводит слова Рублева корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.
Медведев профукал клиенту – хотя отыгрался с 0:2 и подавал на победу. Что это было?
Гадко. И мне, и Медведеву после такого
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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