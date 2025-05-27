Кафельников о поражении Медведева: «Для кого-то вылет Даниила в первом круге сенсация, для кого-то – уже закономерность»

Евгений Кафельников прокомментировал вылет Даниила Медведева с «Ролан Гаррос».

В первом круге он уступил Кэмерону Норри 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7. В пятом сете Медведев не подал на матч при счете 5:4.

«Для кого-то вылет Медведева в первом круге сенсация. Для кого-то – уже закономерность. Выводы нужно делать Даниилу. Судя по тому, как происходит все у него сейчас, дальше будет еще хуже, тут нужно у Дани спрашивать, что он хочет от жизни. Если хочет как есть – это одна история, но если радикальных изменений не делать, то лучше не будет точно», – цитирует Медведева ТАСС.

Медведев профукал клиенту – хотя отыгрался с 0:2 и подавал на победу. Что это было?