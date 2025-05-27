Медведев после вылета с «Ролан Гаррос»: «Ругать себя особо не за что. Искали что-то на тренировках – не нашли, но старались»

Даниил Медведев высказался о раннем вылете с «Ролан Гаррос».

В первом круге россиянин проиграл Кэмерону Норри 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7. В пятом сете он он не подал матч при 5:4.

– Что вы сделали не так, подавая на матч?

– Сначала не подал первую подачу, потом на 0:15 мяч вообще не полетел. Не буду в это вдаваться, но это нормальный удар, я их всю жизнь делаю, а тут мяч летит в середину сетки, останавливается. С этим я ничего сделать не могу. Обидно, потому что боролся, старался.

– За что можете себя поругать и похвалить по итогам грунтового сезона?

– Ругать себя особо не за что, тренировался хорошо. Приехали на «Ролан Гаррос» пораньше, искали что-то на тренировках. Не нашли, да, но старались – в теннисе это самое главное.

А Мадрид и Рим – были классные турниры, они могут мне помочь перед травой и хардом. Я там попал на Рууда и Музетти, грунт – их покрытие, там они контролируют корт, знают, какой как удар сделать.

Надеюсь, что смогу этот турнир забыть, а Мадрид и Рим использовать для травы и дальше по сезону. Чтобы попытаться набрать победную форму.

– Коллеги просили вас сравнивать ощущения от поражений, наверняка это довольно гадкое чувство.

– Проигрывать гадко, от этого не уйдешь.

– Да, но как более гадко: если бы сейчас улетели в трех сетах без шансов и подачи на матч в пятом или вот так, когда эта подача на матч после такого камбэка была?

– В целом по-разному бывает, но этот матч лучше было проиграть так. В целом, считаю, я сделал все, что мог. Возможно, надо было меньше показывать эмоции в начале второго сета, весь второй сет даже. Могло ли это помочь – не уверен.

Но для будущего так проиграть лучше, потому что все-таки боролся. Да, в этом году я чаще, чем когда-либо, проигрываю такие матчи, лучше быть в такой ситуации, потому что потом хард, больше шансов поймать победную форму – и лучше доходить до таких ситуаций, чем проигрывать в трех легких сетах. Ну а гадко в любом случае, – приводит слова Медведева корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.

Медведев профукал клиенту – хотя отыгрался с 0:2 и подавал на победу. Что это было?